“Nee, zo’n klepper krijgen we niet elke dag binnen”: Gentse viswinkel heeft heilbot van 150kg in de aanbieding

De heilbot weegt rond de 150 kilo en meet ongeveer 2,2 meter lang. “Het is de tweede keer in de zes jaar dat we bestaan dat we zo een grote binnenkrijgen”, zegt manager Jens Coddens. “Vier jaar geleden hebben we ook eens een heilbot gekregen van 160 kilogram”, gaat de andere manager Klaas De Crop verder. “De grootste vis die we ooit binnen kregen was een tonijn van 250 kilo. Qua grootte was die ongeveer even groot als de heilbot die we vanmorgen binnen kregen. Toch gebeurt het zelden dat we zo grote vissen binnenkrijgen. Meestal worden die rechtstreeks naar Japan verscheept maar door de coronacrisis geraken die daar niet altijd, en zo kwamen de tonijn en vandaag ook de heilbot bij ons terecht.”