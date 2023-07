Nee, Rammstein treedt niet op in de Ghelamco Arena: vals evenement doet de ronde op Facebook

Project voor Roma vroegtij­dig stopgezet wegens... geen Roma meer: “Illegale kampen zullen nog altijd zonder pardon verwijderd worden”

Enkele maanden eerder dan voorzien is het ‘project postmobiel wonen’ op de Lübecksite aan de Afrikalaan stopgezet. Dat project maakte een einde aan de illegale woonkampen in Gent. Het project startte in november 2020 op met 94 bewoners. Die zijn nu allemaal weg, al is het niet duidelijk waarheen.