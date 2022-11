Nederlandse verdachte die Hakim (53) in water gooide riskeert niet langer 30, maar wel 10 jaar cel: “Aangehouden voor slagen en verwondingen”

Merelbeke Vergunning voor nieuwe kringwin­kel in oude bedrijfs­pan­den van elektro­zaak op Flora: “Opening gepland in voorjaar 2024"

Ateljee vzw heeft een vergunning voor de bouw van een nieuwe kringwinkel in Merelbeke. De nieuwe vestiging komt op de Hundelgemsesteenweg 202 in de wijk Flora. Daar worden een voormalige elektrozaak en een magazijn verbouwd en twee woningen afgebroken. De opening is gepland in het voorjaar van 2024.

15:58