Nederlandse verdachte die betrokken was bij dood Hakim tijdens Gentse Feesten komt vrij onder voorwaarden

De 53-jarige Hakim uit Gent werd op zondag 17 juli in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai gegooid. De man kon niet zwemmen en hij verdronk. In Nederland werden daarna een 25-jarige man en een 23-jarige man uit Goes opgepakt. De 25-jarige man werd overgeleverd aan België en aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent.

De raadkamer bevestigde twee weken geleden zijn aanhouding, maar de verdediging ging in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). “We hebben opnieuw zijn vrijlating onder voorwaarden gevraagd, want hij wordt enkel verdacht van schuldig verzuim en heeft het slachtoffer niet aangeraakt. Dat blijkt ook uit de camerabeelden”, stelde advocaat Tim Smet voor de uitspraak.

“De vrijlating is goed nieuws”, zegt de advocaat na de beslissing van de KI. “Het was niet nodig om hem nog langer aan te houden in afwachting van het onderzoek. Ik had als voorwaarde onder meer voorgesteld dat er geen contact mocht zijn met de tweede verdachte, die nog in de gevangenis in Nederland zit.” Deze week wordt de borgsom verzameld. Vanaf dat het geval is, mag hij terug naar Nederland. “Mijn cliënt had nog nooit een gevangenis van binnenuit gezien. Het heeft een hele grote indruk op hem nagelaten.”

Het onderzoek zal binnen de maand in een stroomversnelling komen, want de tweede verdachte, die aanvankelijk verzet aantekende tegen zijn overlevering, heeft nu toch beslist zijn overlevering te aanvaarden. “De lange procedure zal nu worden omgezet in de korte procedure. In september zal hij dan worden overgeleverd aan ons land”, zegt zijn advocaat Thomas Gilis.

