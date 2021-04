Nederlandse firma wil nachttrein inleggen van Oostende naar Praag: “Ook stops in Brugge, Gent en Antwerpen”

Gent De Kijk van Kurt: Pallas of Volxus

9:24 Hebben wij weer chance, we mogen kiezen hoe de Vooruit voortaan zal heten, Pallas of Volxus. Wat een geluk, zo zelf mogen kiezen tussen de Zuid-Afrikaanse en de Britse coronavariant, tussen de cholera en de pest. De Vooruit had nochtans al een naam: Vooruit. Die naam staat aan alle kanten op het gebouw te lezen, al sinds 1913. Als onze achterkleinkinderen over 100 jaar over de geschiedenis van dé cultuurtempel van onze stad zullen leren, zullen ze te horen krijgen dat de fiere Vooruit herdoopt werd omwille van een folieke van een dan al lang vergeten posterboy met peperdure witte sportschoenen. Conner Rousseau, die we vooral — en eigenlijk alleen — kennen van zijn hippe kledingstijl, zijn alomtegenwoordige selfies, het aanstellen van een minister zonder dat die ook maar 1 stem kon voorleggen, en het stilaan mateloos irritante stopwoord ‘mateke,’ probeert zijn immer krimpende partij nieuw leven in te blazen door ze een nieuwe naam te geven. Na heel lang nadenken kwam hij met Vooruit op de proppen. Dat er al tientallen gemeentepartijtjes zijn in Vlaanderen met dezelfde naam, kon coole Conner niet schelen. Dat er een conflict met het kunstencentrum zou rijzen, kon enkel gratis reclame opleveren, zo slim is de rode halfgod wel. Als CD&V op het idee zou komen om zichzelf voortaan Sint-Baafs te noemen, en Vlaams Belang en PVDA respectievelijk Coupure Rechts en Coupure Links, dan kunnen we de hele stad herdopen. In plaats van een beetje op onze strepen te staan en de Vooruit de Vooruit te laten zijn, moeten we er nu Pallas of Volxus van maken. Pallas naar een Griekse godin, of Volxus omdat dat klinkt als ‘volkshuis,’ zo staat te lezen op de site waarop u kunt kiezen. Dat ‘Volxus’ eigenlijk West-Vlaams is voor ‘volkshuis,’ staat er niet bij. Wij Gentenaars, wij laten ons veel te veel doen.