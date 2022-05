Nederlandse ambulancier, zonder patiënt aan boord, rijdt 146 kilometer per uur in zone 90: “Hij had ook geen rijbewijs op zak”

De Verkeersdienst van de Gentse politie controleerde afgelopen donderdag tussen 15 uur en 21 uur op snelheid langs de John F. Kennedylaan en de Deinsesteenweg. “Sommige bestuurders namen de ‘vaart’ in Hemelvaart wel heel letterlijk", aldus de Gentse politie. Op de Kennedylaan, waar de maximumsnelheid 90 kilometer per uur bedraagt, werden 646 voertuigen gecontroleerd. 100 van hen waren in overtreding. Eén rijbewijs werd ingetrokken van een bestuurder die aan 154 kilometer per uur voorbij raasde. “Een andere opmerkelijke passant was een Nederlandse ambulance die zonder patiënt en niet prioritair maar liefst 146 kilometer per uur reed. De bestuurder had zijn rijbewijs bovendien niet op zak.”