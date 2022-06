Natuurpunt wil de Bosstraat in Drongen knippen. “Levensgevaarlijk, middenin een natuurgebied”

Gedaan met ‘sluipverkeer’ door het natuurgebied, dat is de wens van Natuurpunt en de omwonenden. “Wij willen dringend een oplossing voor de Bosstraat in Drongen", zegt Rik Daneels, vrijwilliger bij Natuurpunt Gent. “Het verkeer zwelt er jaar na jaar aan, wat zorgt voor onveilige situaties. Jaarlijks worden ook veel reeën en andere dieren doodgereden. De wens van Natuurpunt en de buurt is duidelijk: minder auto’s in de Bosstraat en in de plaats een groene fiets- en wandelas. Daarom vragen we voor volgend jaar alvast een speelstraat aan de in de Bosstraat.”