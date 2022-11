Natuurpark Bourgoyen verandert tijdelijk van naam voor het klimaat: “De droogte hier komt niet uit de lucht vallen”

GENTHwange National Park: echt Gents klinkt het niet, maar toch is dat tijdelijk de nieuwe naam van de Bourgoyen. Tot het einde van dit jaar speelt het park leentjebuur bij een reservaat in Zimbabwe om de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen. De actie gaat uit van 11.11.11 en Stad Gent, om de link te leggen met klimaatverandering en het bijbehorende onrecht.

Geen mooi zicht deze zomer en een klein drama voor de dieren: de droogte in de Bourgoyen waardoor de plassen van het natuurgebied bijna volledig verdwenen. Een fenomeen dat nog vaker zal voorkomen en dat ook Hwange National Park in Zimbabwe regelmatig treft, net zoals vele andere regio’s in de wereld. In Gent waren vooral de watervogels slachtoffer van de droogte, in Zimbabwe worden onder andere olifanten geraakt. Daarom verandert de Bourgoyen tot eind dit jaar van naam. Aanleiding is feestdag 11 november. Vredesorganisatie 11.11.11 zet dit jaar het klimaatonrecht centraal in haar campagne.

“De gevolgen van de klimaatcrisis laten zich overal voelen, van Zimbabwe tot hier in Gent. Het is geen ver-van-ons-bed show”, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Maar de grootste impact is voor mensen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Dat is klimaatonrecht. Samen kunnen we het aanpakken. Nu het nog kan”.

De organisatie sloeg de handen in elkaar met Stad Gent. Schepen voor Internationale Solidariteit schepen Hafsa El-Bazioui (Groen) benadrukte dat de opwarming van de aarde geen grenzen kent. “De klimaatcrisis voelen we overal, van Zimbabwe tot hier in Gent”, zei ze bij de onthulling van de tijdelijke nieuwe naam.

