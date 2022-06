Nationale vakbondsacties: hier kan je in Gent hinder ondervinden

Gent Student verpleeg­kun­de (20) dringt tuin binnen van ex-vrien­din na relatie­breuk en neemt stiekem intieme foto's: “Jij zou juist moeten zorgen voor mensen”

Een 20-jarige student uit Sint-Martens-Latem heeft op een totaal ongepaste manier wraak genomen op zijn ex-vriendin nadat die een punt had gezet achter hun relatie. Toen zij een nieuwe jongen mee naar huis had genomen, was hij haar tuin binnengedrongen en had hij intieme foto’s genomen van hen.

17 juni