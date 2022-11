Nationale stakingsdag, ook hinder in Gent. Vliegtuiglaan en Skaldenstraat afgesloten, helft trams reed niet uit

GentEr is vandaag een nationale stakingsdag, en dat zullen we ook in Gent geweten hebben. Momenteel ondervindt vooral het havengebied hinder. Momenteel is de Vliegtuiglaan, aan de Weba, afgesloten, net als de Skaldenstraat.

Het is vooral het havengebied dat hinder ondervindt van de staking in Gent. Vanmorgen werd al een tijdlang de Kennedylaan geblokkeerd, ter hoogte van Katoennatie, aan het kruispunt met de Skaldenstraat. De baan is daar weer vrij, maar de afrit richting Skaldenstraat blijft wel de hele dag dicht. Ook aan de Vliegtuiglaan staat een groot piket. Dat is opgeworpen door een 50-tal niet gesyndiceerde havenarbeiders. De politie heeft daar de baan afgesloten ter hoogte van de Weba, en aan het rond punt aan Eurosilo. Alle verkeer wordt omgeleid via de Dampoort, de politie vraagt de omgeving te vermijden.

Volledig scherm Havenarbeiders blokkeren de Vliegtuiglaan © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Stakingspiket aan het station © SVWG

Openbaar vervoer

Op het openbaar vervoer heeft de staking een serieuze impact, maar het bus- en tramnet ligt niet volledig stil. Ongeveer de helft van het tramverkeer rijdt wel voorlopig. Ook bij het treinverkeer valt de hinder mee, alleen de loketten in Sint-Pietersstation zijn gesloten. “De NMBS organiseert in feite al één dag in de maand een minimale dienstverlening, omdat ze zelf 3.600 treinen per maand moeten afschaffen door technische problemen en personeelstekort. Dan nog is het voor het personeel onmogelijk om zelfs verlof- of recupdagen op te nemen. Daardoor valt er dan weer extra veel personeel uit door ziekte. Het is een vicieuze cirkel”, zucht Tony Fonteyne van ACOD Oost Vlaanderen. Toch is het opvallend rustig in het Sint-Pietersstation, heel wat mensen kozen eieren voor hun geld en werken vandaag thuis.

Andere plaatsen

Ook op andere plaatsen in Gent staan stakers, de hinder verschilt van plaats tot plaats. Zo staat er een groot piket bij Ikea. Ook supermarkten doen mee, aan de Albert Heijn Ghelamco staat een piket, net als aan verschillende Delhaizewinkels. Grote bedrijven zoals Volvo Trucks hebben stakers voor de deur, net als Coca Cola in Zwijnaarde. Daar ligt de productie alvast stil tot 6 uur morgenvroeg. Enkel de directie en de mensen die op de werf voor de nieuwbouw aan de slag zijn, mochten door. Bij de zorgsector staat er een groot piket bij de onafhankelijke zorgorganisatie i-mens, in de Tramstraat in Zwijnaarde.

Er wordt in het hele land actie gevoerd tegen de vermindering van de koopkracht.

Volledig scherm Het stakingspiket aan Coca Cola © SVWG

Volledig scherm De Vliegtuiglaan aan de Weba werd afgesloten door de politie, net als het rond punt aan Eurosilo © CEMG

Volledig scherm Rustig in het Sint-Pietersstation © SVWG

Volledig scherm De Kennedylaan wordt geblokkeerd door een piket © Wim Naert

