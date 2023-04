Natasja (43) neemt 113 jaar oude lingeriewinkel over: “Ik wil verder zetten wat mijn moeder heeft uitgebouwd”

MIJN STAD. Lowie Coolsaet (28) van BarBroos: “Zot hoe snel je tussen het groen staat. Van ‘t Zuid naar iets wat als ‘boerenbui­ten’ aanvoelt, in tien minuten”

Parttime-leerkracht, volbloed muziekliefhebber, maar vooral caféhouder in hart en nieren. Toen Lowie Coolsaet (28) vijf jaar geleden BarBroos opende, spraken we hem nog over ‘het pand dat ooit café Video’ huisde. Vandaag de dag is die introductie verleidelijk, maar eigenlijk overbodig: BarBroos is anno 2023 een café met naam en faam in het Gentse nachtleven. Een gesprek over recreatief rollerbladen in het groen, rust vinden langs De Reep en nightlife in de schaduw van de Vlasmarkt.