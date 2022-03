Naïeve fietsendief bekent voor correctionele rechter per ongeluk dat hij ook in zwart bijklust: “U bedriegt de maatschappij dus op verschillende manieren?”

Gent De Kijk van Kurt: “Twee testzones, de rest trekt zijn plan”

Voor het eerst in hun geschiedenis krijgen de Gentse Feesten een groene feestenburgemeester. Schepen Bram Van Braeckevelt nam in januari die sjerp over van Annelies Storms en deze week kondigde hij aan dat eetkramen in de feestenzone geen wegwerpverpakkingen meer mogen gebruiken. “Als het dat maar is”, hoor ik u denken. Groen-sceptici vreesden al dat er enkel bio-bier en fairtrade-avocadowraps zouden mogen verkocht worden onder Brams bewind, maar zover komt het niet. Meer nog, onze nieuwe schepen van feestelijkheden was enkel de boodschapper van het nieuws over de verpakkingen, het verbod werd opgelegd door de Vlaamse overheid. In twee testzones zal er met herbruikbare borden worden gewerkt. Buiten die zones moeten de kramen en hun klanten dit jaar nog hun plan trekken. Bestelt u daar een snack, dan zult u die in een papieren servet – dat mag wel nog – in uw handen gepropt krijgen. Papieren, aluminium en kartonnen bakjes, alsook plastic bestekjes, behoren voortaan tot het verleden. Eetbare recipiënten worden aanbevolen. De kans dat u uw frieten in een blad sla of uw pikante bami tussen 2 Petit Beurres krijgt geserveerd, is dus tamelijk groot. U zult moeten plannen, zoveel is zeker. Als u graag kebab of iets oosters eet, dan brengt u misschien beter zelf een bestek mee. Als u het risico wilt vermijden dat men bij het pastakraam vraagt om uw handen in een kommetje te houden om uw bolognaise er rechtstreeks in te gieten, dan brengt u ook een Tupperware kommetje mee van thuis. Enkel de handigsten onder ons zullen de feesten doorkomen zonder constant saus van hun vingers en ellebogen te lopen likken. Ik kom in een plastieken overall en breng m’n hond mee om het spoor van gemorste lekkernijen achter me op te smikkelen. De GF gaan door, dat is het voornaamste. U zult er van de grond kunnen eten.

9 maart