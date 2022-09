Nagelnieuwe ‘Gentse Culinaire Raad’ verzamelt aan het stadhuis: “Onze knowhow en goesting delen en vermenigvuldigen”

Olly Ceulenaere van Publiek is niet alleen topchef, hij is nu ook de voorzitter van de Gentse Culinaire Raad, een vereniging die de crème de la crème van de Gentse foodscène samenzet. De eet- en drinkcultuur van de Arteveldestad zal daarmee ondersteund en versterkt worden. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld), partijgenoot cultuurschepen Sami Souguir, Puur Gent-voorzitter Sofie Bracke (Open Vld) en schepen voor Milieu Tine Heyse (Groen) kwamen het kind mee onder de doopvont houden.

Ambacht en vakmanschap

Met de oprichting van de Gentse Culinaire Raad wil de sector samen met de Stad de unieke Gentse positie in de culinaire wereld verder uitdragen en versterken. De nadruk ligt daarbij op lokale, ambachtelijke producten, uitzonderlijk vakmanschap en een levendige eet- en drinkcultuur met wereldse invloeden.

Alle Gentse chefs, foodmakers en ondernemers zijn welkom in de raad. Ze kunnen zich online registreren. In de raad zetelen nu al chefs zoals Michaël Vrijmoed en Sam D’huyvetter, en bekende ondernemers zoals Dimitri Messiaen van Dok Brewing Company en chocolatier Joost Arijs. Ook de jongere generatie is vertegenwoordigd met onder meer chefs Lore Snauwaert, Anna Wynants van De Keukentafel en Neri De Meester van Omage.

“Een van de belangrijkste drijfveren van de Gentse Culinaire Raad is het delen van expertise. We willen onze knowhow delen en vermenigvuldigen vanuit een ongelooflijke fierheid, passie en goesting voor eten en drinken”, zegt Ceulenaere over de oprichting. Hij en enkele van zijn collega’s namen het initiatief voor de raad.

Meer groenten én meer woorden

De Gentse Culinaire Raad komt vier keer per jaar samen en buigt zich onder meer over een overzicht van lokale foodmakers en producten, maar ook over kruisbestuivingen en evenementen. Maar dat is niet alles: er wordt ook actief meegedacht over een shift naar meer plantaardige voeding of afvalbeleid. De link naar de stad komt er door de samenwerking met ondernemersvereniging Puur Gent en Visit Gent, die samen met Toerisme Vlaanderen en de ondernemers voor een betere communicatie moeten zorgen.

“Gentenaar zijn durvers: we experimenteren graag en we blijven nieuwe dingen uitproberen. Dat is ook de mentaliteit die culinair Gent typeert. Al jaren zetten ondernemers zich in om maatschappelijke trends creatief te vertalen naar een duurzaam aanbod. Hun ervaringen kunnen ze nu makkelijker delen met elkaar dankzij de Gentse Culinaire Raad”, sluit Bracke nog af.

