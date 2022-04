Nadat onderzoek naar doodsbedreigingen wordt stopgezet: Hafsa El-Bazioui dient opnieuw klacht in

Gent Gedaan met dokkeren in fietstun­nel vlakbij station Drongen: klinkers vervangen door asfalt

Wie met de fiets soms onder de sporen in Drongen rijdt, kent ze ongetwijfeld: de kasseien die je stevig door elkaar schudden. Elke winter vriest er wel eens eentje los en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Even geleden maakte er nog iemand een stevige val. Daarom besluit spoorwegbeheerder Infrabel om in te grijpen.

8 april