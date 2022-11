Nadat leerkracht Nathalie (44) er afgelopen zomer gegrepen werd door truck: stukje van Gentse stadsring wordt permanent zone 30

GentDe snelheid aan Dok Noord gaat permanent omlaag naar 30 kilometer per uur. Ook komen er op de oversteekplaats aan het Stapelplein verkeerslichten. De Vlaamse overheid grijpt in nadat leerkracht Nathalie Lacave (44) er in augustus om het leven is gekomen . Ze was met de fiets onderweg, maar werd aan het Stapelplein gegrepen door een vrachtwagen.

Vandaag is de snelheid op het stukje stadsring al tijdelijk verlaagd tot 30 kilometer per uur door werken aan de Verapazbrug. Maar die snelheid wordt permanent ingevoerd tussen het kruispunt met de Voormuide en de Kraankinderstraat. Ook wordt de fietsoversteekplaats - waar leerkracht Nathalie Lacave om het leven kwam - ongeveer 20 meter verplaatst in de richting van de Dampoort.

Aan de oversteekplaats is er zo plaats voor verkeerslichten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) zag daar eerder geen heil in, maar op expliciete vraag van de Stad Gent en de Fietsersbond komen die er nu toch. “Het is goed dat AWV deze nieuwe maatregelen invoert om voetgangers en fietsers beter te beschermen”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). De invoering is voorzien in het voorjaar van 2023.

Volledig scherm Nathalie Lacave was een gewaardeerde leerkracht Frans en Engels. Ze kwam in augustus om het leven bij een ongeval aan het Stapelplein. © RV.

Epilepsieaanval

De aanpassingen komen er na het overlijden van de 44-jarige Nathalie Lacave. De geliefde leerkracht Engels en Frans was met de fiets onderweg toen ze eind augustus gegrepen werd aan Dok Noord door een vrachtwagen. Dat ongeval zou ook met huidige maatregelen niet kunnen vermeden zijn. De bestuurder kreeg een epilepsieaanval en verloor zo de controle over het stuur.

Toch gaat de veiligheid erop vooruit. Voor voetgangers is het risico op overlijden bijvoorbeeld vijf keer hoger bij 50 km/u dan bij 30 km/u. “Na ernstige ongevallen stuurt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD, red.) telkens een team ter plaatse”, aldus het AWV. “Zij gaan na of er snelle ingrepen kunnen gebeuren op het vlak van infrastructuur of sensibilisering.”

Nadeel van de veranderingen: zowel fietsers als automobilisten moeten meer geduld oefenen. De politiek van het AWV is om op belangrijke ringwegen -zoals de R40- net zo weinig mogelijk verkeerslichten te plaatsen. Sinds de invoering van het circulatieplan in 2017 wordt al het verkeer immers richting de ring geleid. “Fietsers én automobilisten zullen vaker moeten wachten om over te steken of door te rijden”, erkent het AWV.

Verapazbrug

Bij de Fietsersbond Gent wordt alvast positief gereageerd. “Er was reeds een poos nood aan een veilige voetgangers- en fietsverbinding tussen de centrumstad en de Oude Dokken. Er is daar een nieuwe wijk in de maak. Het aantal bewoners neemt er alle maanden toe. Het zou onverantwoord zijn om nog 2 jaar te wachten.”

In de zomer van 2024 moet de Verapazbrug er liggen. De verkeersas van Dok-Noord tot aan Dampoort wordt verlegd naar de Afrikalaan. De plaats waar Nathalie Lacave het leven liet, wordt zo autoluw. Er komt een nieuwe tramlijn richting Dampoort en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

