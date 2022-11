Nadat drie kinderen er in week tijd werden aangereden: drukke steenweg aan Dampoort wordt zone 30

GentDe Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg wordt zone 30. Dat heeft Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) aangekondigd. Een exacte timing is er nog niet, maar de aanpassing wordt “de komende maanden ingevoerd”.

Met liefst drie jonge slachtoffers in week tijd was voor de bewoners van Sint-Amandsberg de maat vol. Tien scholen, enkele oudercomités en verschillende buurtorganisaties eisten crisisoverleg over de situatie op de Land van Waaslaan en de Antwerpsesteenweg. De invalswegen zijn té gevaarlijk, aldus de buurt.

Wat een eerste verkennend gesprek moest worden, had meteen resultaat. Woensdagochtend trokken enkele vertegenwoordigers samen met schepen Filip Watteeuw (Groen) naar het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). De snelheid op de Antwerpsesteenweg — tussen de Potuitstraat en de Dampoort — daalt naar 30 kilometer per uur.

Stroomversnelling

“Meer dan een jaar geleden stuurden we de eerste brief”, weet buurtbewoner Gie Bauget (66). “Maar we botsten op een njet van het Agentschap Wegen en Verkeer. Nu is het dossier in een stroomversnelling gekomen. Drie tieners werden vorige week aangereden. Dit keer kwamen ze er met kleerscheuren van af. Gelukkig wachten we voor één keer niet tot er doden vallen.”

Volledig scherm De buurtbewoners trokken woensdag richting minister Lydia Peeters. Gie Bauget zit helemaal rechts in beeld. © RV

Wijkcirculatieplan

De zone 30 moet al binnen enkele maanden een feit zijn. Maar de bedoeling is dat de Antwerpsesteenweg tussen de Nieuwelaan en de Dampoort zo snel mogelijk in handen komt van de Stad Gent. Het wordt een lokale weg, waardoor de Stad Gent zelf kiest hoe de weg eruitziet. Van bredere fietspaden tot beter verlichte oversteekplaatsen: vandaag moet de Stad nog aankloppen bij Vlaanderen.

Naast de Antwerpsesteenweg kwam woensdag ook de Land van Waaslaan ter sprake. Ook daar wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ingrijpen. De rijbaan versmallen en de fietspaden verbreden, het behoort allemaal tot de mogelijkheden, maar de situatie is complex.

Zo legt de Stad Gent de laatste hand aan het wijkcirculatieplan voor Sint-Amandsberg. Dat wordt in 2024 ingevoerd en de Land van Waaslaan is één van de cruciale assen in het plan. “We moeten eerst de effecten van het plan afwachten”, klinkt het bij AWV. Een visie waar Gents schepen Filip Watteeuw het helemaal niet mee eens is. “Waarom wachten? Er is perfect geweten waar we als stad naartoe willen.”

Op termijn hoopt de Stad Gent ook de Land van Waaslaan in eigen beheer te nemen, maar dat is voorlopig toekomstmuziek. “Het AWV heeft nog geen enkel signaal gegeven dat dat tot de mogelijkheden behoort”, aldus Watteeuw. “Maar we staan er zeker voor open.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

