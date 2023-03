Nachtelijke vandaal op pad in centrum Gent: verschillende handelaars worden wakker met schade aan hun zaak

Vuilzakken die in brand zijn gestoken, ruiten die aan diggelen liggen en plantenbakken die omver zijn geworpen: in het centrum van Gent vonden in de nacht van zaterdag op zondag verschillende feiten van vandalisme plaats. “Mijn collega merkte de schade op toen hij deze ochtend de zaak opende”, klinkt het bij een medewerker van Bakkerij Aernoudt op de Groentenmarkt. “Het gaat om vandalisme, niet om inbraak of diefstal. Ook bij onze buren is er schade aan het raam en werden er vuilniszakken in brand gestoken.”

“Ik werd deze ochtend rond 10 uur gebeld door de politie", zucht Lisa De Mey (24) van Les Folies. Ze nam de zaak in februari over van de vorige eigenaars. “Het glas in het raamwerk is dik, waardoor enkel de buitenkant beschadigd is. De binnenzijde van het raam is nog heel, dus er is geen ‘gat’. Maar de schade is wel aanzienlijk.”