Nachtburgemeester over ‘ontwerp’ voor Sint-Jacobs: “Mooi, maar zeer naïef. Dit is een uitgaansbuurt.”

Transitie­huis in Gentbrugge opent in oktober: “Altijd personeel aanwezig, niet geschikt voor elke gevangene”

In oktober verhuizen 16 gevangenen die hun straf bijna hebben uitgezeten, naar een ‘transitiehuis’ in Gentbrugge. Daar zullen ze worden begeleid bij hun re-integratie in de maatschappij, maar het is ook de bedoeling dat ze zich vrijwillig inzetten in de buurt. Een proefproject in Mechelen toonde dat het een succesformule kan zijn.