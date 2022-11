Na Vrijmoed, In De Wulf en Publiek, beginnen Aram en Michel hun eigen restaurant in Gent

GentAram Schuyesmans en Michel Neerinckx, beiden dertig, kookten al in toprestaurants zoals Publiek, Vrijmoed en In De Wulf. Nu beginnen de vrienden hun eigen restaurant in Gent, op de plek waar vroeger Het Gouden Hoofd was. Je kan er terecht voor een frisse pint of een lekker glas wijn, maar ook voor een (betaalbaar) zesgangenmenu.

Gent heeft er een parel van een restaurant bij, al is het nog een paar dagen wachten tot het open gaat. Op 19 november organiseren Aram en Michel een groot openingsfeest, vanaf 23 november gaan de deuren van Raaf ‘voor echt’ open. Dan kan je er komen dineren of gewoon wat drinken. “Zoals vroeger”, klinkt het. “Toen Het Gouden Hoofd nog restaurant én bar was.”

Het Gouden Hoofd is het bekende restaurant dat hier - in het midden van de Slachthuisstraat - decennialang zat, maar eind augustus de deuren sloot. Uitbater Jan De Wulf was toen al een jaar met pensioen, maar stoppen was moeilijk. Het Gouden Hoofd heeft dan ook altijd goed gedraaid, omwille van de lekkere gerechten maar ook de huiselijke sfeer. Beide behouden door Aram en Michel, gelukkig.

Volledig scherm Heerlijk tafelen in Raaf. Het ene deel is bar, het andere (op de foto hierboven) restaurant. © Wannes Nimmegeers

Het duo leerde elkaar kennen achter het fornuis van restaurant Publiek, dat Michel mee opstartte acht jaar geleden. Nadat hij In De Wulf had gewerkt en De Vitrine mee had opgestart, eveneens toprestaurants. “Michel en ik hebben heel nauw samen gewerkt in de keuken van Publiek waardoor we al snel vrienden zijn geworden”, vertelt Aram, die nog in restaurants zoals Vrijmoed, Roof Food en Hal16 heeft gewerkt. “Ik toen altijd gezegd: als ik ooit zelf een restaurant open doe, is het met jou. En hier zijn we dan.”

Aram en Michel kozen voor de klinkende naam ‘Raaf’. “Niet omdat we vogelliefhebbers zijn, we vonden het gewoon een goeie naam. Kort, maar krachtig.” In de bar van Raaf kan je zonder reservatie terecht om wat te drinken en een hapje te eten. Voor het restaurant boek je best wel op voorhand een tafel aangezien Aram en Michel daar met een vaste menu werken. “Dat zijn vier, vijf of zes gangen voor een heel schappelijke prijs”, vertelt Michel. Denk 55 euro voor gebrande makreel, tartaar van kalf, zeekat, varkensspiering, huisgemaakt brood en nog meer lekkers. “We gaan voor kwaliteit die toegankelijk is, ook voor jonge mensen met een lager budget.”

De drempel ligt laag bij Raaf, maar de lat hoog. Wil je er graag van in het begin bij zijn? Dan kan je nu al een boek tafeltje boeken via de website of het openingsfeest inplannen in je agenda. Om kennis te maken met Aram, Michel en hun nieuwe restaurant waar je ongetwijfeld nog veel over zal horen.

Raaf, Slachthuisstraat 96, 9000 Gent. Vanaf 23 november open op maandag en van woensdag tot en met zaterdag, telkens vanaf 17 uur.

