Na twee jaar opnieuw Bermuda-festival in Keizerspark. “Gratis, en zonder subsidies, dus drink bij ons”

Gent Gentse Feesten in politiecij­fers: bijna 1.000 betrapte wildplas­sers, 96 getakelde wagens en... één verloren gelopen hond

Gent is stilaan aan het bekomen van de drukste Gentse Feesten in 15 jaar. In totaal zakten er zo’n 1.570.000 bezoekers af naar het centrum. De Gentse politie hield de massa 24 op 7 in het oog, zowel op straat als vanuit de commandopost. Na een ook voor hen slopende, maar aangename Feesten, was het tijd om een balans op te maken.

26 juli