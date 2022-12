Na ruzie probeert caféganger andere man te verstikken met riem van handtas: “Dankzij tussenkomst van omstander leeft de man nog”

Gent Burgemees­ter grijpt in na meerdere incidenten met groep daklozen: “Politie mag ze wegsturen of zelfs beboeten”

De overlast van een groep daklozen in centrum-Gent neemt dusdanige proporties aan dat de stad niet anders kan dan ingrijpen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) heeft de politie nu toestemming gegeven om de daklozen weg te sturen uit de openbare toiletten en van onder de luifel onder de Stadshal. In theorie zijn ook boetes tot 350 euro mogelijk. “Zeker nu er door de Winterfeesten veel meer volk in de stad is, moeten de toiletten kunnen gebruikt worden waar ze voor dienen”, aldus De Clercq.

17:26