Na rel rond hamburgers die stiekem vegan waren: “alle eetkramen moeten aanbod duidelijk afficheren”

Gent ANALYSE. Politiek gespin in Gent leidt enkel tot nog meer vragen. Hoe zit het met die Stadslijst, en wat met CD&V en Groen?

Watteeuw wil nu eigenlijk wel eens weten hoe het zit met de Stadslijst, en samen met hem ook de rest van Gent. Of toch: het kleine deel van de bevolking dat nog interesse heeft in de politiek. Die Stadslijst is overigens niet de énige vraag die leeft in Gent. Wordt Filip Watteeuw echt de groene kandidaat-burgemeester? En hoe zit het met CD&V?

6:00