Na overlijden baby in Mariakerke: vader uitbaatster kinderdagverblijf aangehouden voor slagen met dood tot gevolg

Gent Advocaat van slachtof­fer Osman Calli wil minister in gebreke stellen: “De menselijk­heid om trauma’s te kunnen incasseren, dat heeft een limiet”

Osman Calli, een Turkse Gentenaar, bracht in de nacht van 11 op 12 november 2004 vier vrouwen om het leven in een blinde razernij. Diezelfde nacht probeerde hij ook twee mannen om het leven te brengen. Een van hen was Erbey Biçer. Calli nam hem voor de minnaar van zijn vrouw, maar hij had de verkeerde voor. Twee schoten vuurde hij genadeloos af, maar Biçer overleefde. Hij raakte wel verlamd en werd tot levenslang verbannen naar een rolstoel. Het nieuws dat Calli leeft als een vrije vogel in Turkije, zonder dat de Belgische justitie dit wist, sloeg in als een bom. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in gebreke stellen en denkt na over een schadevergoeding.

18 februari