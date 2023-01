Na overdosis valt vrouw versuft op straat neer, maar vriend (26) weigert ambulance te verwittigen: “Hij versleepte haar over de grond naar zijn kot”

Gent Twee gewapende minderjari­gen overvallen Q8 in Sint-De­nijs-West­rem: “Ze eisten de inhoud van de kassa, maar hun plan mislukte”

Twee gewapende minderjarigen hebben dinsdagavond het tankstation Q8 op de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem overvallen. Terwijl de kassiersters even niet in de winkel waren, snelden de dieven naar de kassa. Toen één van de medewerkers terug in de winkel kwam, werd ze bedreigd met een mes. “Kassa! Kassa!”, riep het duo, maar hun plan om cash geld buit te maken, mislukte faliekant.

