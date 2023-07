Na Nieuw Gent en Rabot nu ook krakers in leegstaande, sociale woningen in de Bloemekenswijk: “Ze zijn niet onvriendelijk, maar wel luidruchtig”

Verschillende Romagezinnen zijn de voorbije maand ingetrokken in een tiental sociale woningen in de Bloemekenswijk in Gent. Een zoveelste hoofdstuk in een saga die al aansleept sinds de uittocht van de krakers uit de Bernadettewijk in de zomer van 2022. “Eén van de bewoonsters was amper een maand overleden toen ze in haar huis introkken. Ze zijn er echt als de kippen bij", vertelt een buurtbewoner. “Ik gun iedereen een onderdak en ik heb er ergens wel begrip voor. Maar het wordt tijd dat de rust terugkeert in de wijk.”