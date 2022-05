Na meer dan tien jaar eindelijk “een tuin voor de hele buurt” aan het Blaisantvest

Waar vroeger asbesten gebouwen stonden, prijkt nu een speeltuin, bankjes, een ‘buurtlaboratorium’ en ruimte voor moestuintjes. Een tweehonderdtal buurtbewoners is komen opdagen voor de fanfare, de rondleidingen en het schooltje, en ook wel voor een glaasje cava en een hapje onder de oude bomen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) kwam mee het parkje inhuldigen, hij benadrukte het belang van investeren in kleine plekken groen. “Het is niet van een leien dakje gegaan”, zei schepen van openbaar groen en participatie Astrid De Bruycker (Vooruit). “We moesten erg veel visies verenigen en dat is niet altijd evident. Daarbij kwam ook nog dat we hier niet zomaar een structuur mochten zetten, aangezien het officieel ook als groenruimte ingekleurd staat in het RUP”.

Volledig scherm Opening Pillaertpark aan het Blaisantvest. © svwg

Herman Pillaert

“Het is vooral jullie gedeelde tuin. Voor de kinderen en het personeel van de school is deze groene ruimte geen luxe, maar een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van elke schooldag. Ook voor de Blaisantkerk en de Blaisanterie is de aansluiting op het parkje een enorme meerwaarde”, klonk het bij De Bruycker. Het park heeft ook een nieuwe naam, al moet die nog goedgekeurd worden. Het ‘Herman Pillaert’-park, naar een jezuiëtenpriester uit het Antwerpse die naar de Rabotwijk verhuisde en er vele goede daden heeft verricht.

Volledig scherm Initiatiefnemers; vlnr: Koen De Rijck, Liesbet De Pauw, Nathalie, Maarten en Katrien. Vooraan: Fons. © svwg

Tien jaar in aanbouw, maar nu is het park er dus. Buurtbewoners die het project mee in de steigers zetten, benadrukken dat ze érg blij zijn dat het project afgerond raakt. “Enkele voorstellen die we zoveel jaar terug indienden, zijn er nu wel, maar we betreuren het wel dat de organisatie van onderop wat verdwenen is. Het duurde dan ook érg lang eer er iets verwezenlijkt kon worden en alle neuzen in dezelfde richting stonden”, klinkt het bij Koen De Rijck (43). “We zijn blij dat er nog een aantal van die elementen recht blijven staan, zoals deze prachtige boom, die even oud is als de nabijgelegen kerk. Maar het participatieve aspect had beter gekund”.

En dan springen

Dat beaamt ook De Bruycker. “We hebben veel geleerd uit dit project, en we zijn ook rechtstreeks in gesprek gegaan omdat het zoveel voeten in de aarde had”. Het stralende zonnetje en een band verzachtte de zeden aanzienlijk: in de schaduw van de bomen en met een horde kinderen op het springkasteel zag het er allemaal best de moeite uit.

Volledig scherm Sjoelbak, moestuin, rondleiding: vandaag is het groot feest in het nieuwe Herman Pillaertpark. © svwg

