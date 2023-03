Na meer dan 10 jaar draaien: eindelijk een stevige poetsbeurt voor de beiaardtrommel, 2 weken stilte in de Belforttoren

voetbal eerste provinciale Twee vroege rode kaarten leiden tot 7-1-nederlaag voor Jordi De Jonge en Sint-De­nijs: “Al het geluk van voorbije seizoen zat nu tegen”

KVV Sint-Denijs is even van de roze titelwolk gevallen. Een week na de nipte 0-1-nederlaag in de topper tegen Borsbeke kreeg het zaterdag een 7-1-bolwassing bij KSV Sottegem.