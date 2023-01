Na Libanese restaurants, sushibars en hotels in drie steden, start ondernemerskoppel ook pizzeria op

Het was hij die Caroline overtuigde om hun nomadenleven vaarwel te zeggen en opnieuw te beginnen in Gent. In 2016 openden ze The House of Edward, later volgden nog vier hotels: The House of Trade, A Flemish Tale, The Mansion en The Librarian. Het duo begon ook een Libanees restaurant in de Voldersstraat, Beiruti, dat intussen ook vestigingen heeft in Brussel en Mechelen. Later startten ze ook een sushibar in Gent en Mechelen: Yokoso.