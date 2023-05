Na jaarlijkse besparing van 300.000 euro: al twee van de vijf Gentse stadsarcheologen vonden ander werk

‘Vurig’ protest aan Bijloke na bezoek Ben Weyts: “Investe­rin­gen? Per student is er gewoon minder geld”

Nee, de Bijloke stond niet in brand, al zag het er misschien zo uit. De vurige projectie in de ramen van het KASK is een deel van de protestacties die lopen naar aanleiding van het bezoek van minister Ben Weyts op dinsdagmiddag. “Laat ook de toekomstige studenten van even kwalitatief onderwijs genieten”, klonk het.