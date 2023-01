Na hiphopdorp op Gentse Feesten stampt Mathieu (25) nu nieuw festival aan Blaarmeersen uit de grond: “Dag vol muziek, skaten en street art”

Gent Komt er een ‘pastorie-ruil’ in Drongen om project Kurt Defrancq te doen slagen? Herbestem­ming kerk Baarle loopt niet van leien dakje

De goodwill is er bij de 3 partijen, maar de herbestemming van de Sint-Martinuskerk van Baarle-Drongen is nog steeds niet in kannen en kruiken. De stichting Kurt Defrancq heeft een project waar iedereen zich kan in vinden, maar heeft meer ruimte nodig dan de kerk alleen. De stad en de Kerkfabriek bekijken nu een huizenruil: De pastorie van Drongen tegen die van Baarle.

17 januari