Na drie jaar uitstel geven ‘Negenduust-Thomas’ en zijn vrouw eindelijk trouwfeest, en daarom schenken ze een ‘liefdesfeest’ weg

Tijd om te kiezen: digitale aanmelding secundaire scholen vandaag van start

Dichtbij huis, een methodeschool of de school waar je zelf les gevolgd hebt? Duizenden ouders buigen zich deze ochtend over de digitale aanmelding van hun kroost. Wie wil inschrijven voor het eerste jaar, kan verschillende opties aanvinken. Via een verdeelsleutel wordt tegen eind mei beslist welk kind op welke school terechtkan.