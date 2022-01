Na dochter, deelt nu vader in de klappen bij tweede home-invasion op zelfde woning in één week tijd

GentOp amper één week tijd kregen de bewoners van een woning in de Johannes Hartmannlaan in Sint-Amandsberg (Gent) overvallers over de vloer bij een home-invasion. Vrijdagavond omstreeks 22.45 uur was het de vader van het gezin die de klappen kreeg. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis.