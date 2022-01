Na dochter, deelt nu vader in de klappen bij tweede home-invasion op zelfde woning in één week tijd: “Of er linken zijn met de feiten van vorig weekend wordt evident onderzocht”

In amper één week tijd kregen de bewoners van een woning in de Johannes Hartmannlaan in Sint-Amandsberg overvallers over de vloer bij een home-invasion. Vorige week zaterdag stonden de dochters van 16 en 20 jaar oog in oog met twee overvallers. Vrijdagavond omstreeks 20 uur was het de vader van het gezin die de klappen kreeg. Hij was op dat moment alleen thuis en werd overmeesterd door drie personen die de woning waren binnengedrongen.