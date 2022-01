Na dochter, deelt nu vader in de klappen bij tweede home-invasion op zelfde woning in één week tijd: “Familie doodsbang dat daders nogmaals zullen proberen”

In amper één week tijd kregen de bewoners van een woning in de Johannes Hartmannlaan in Sint-Amandsberg overvallers over de vloer bij een home-invasion. Vrijdagavond omstreeks 20 uur was het de vader van het gezin die de klappen kreeg. Hij was op dat moment alleen thuis en werd overmeesterd.

Fysiek stevig toegetakeld

“De man is fysiek stevig toegetakeld maar zal waarschijnlijk geen blijvende letsels overhouden aan de overval. Hij is mentaal wel zwaar aangeslagen”, zegt Jorgen Van Laer, advocaat van de familie. “De familie is ook doodsbang dat de daders nogmaals zullen terugkeren. We zijn ervan overtuigd dat beide zaken met elkaar te maken hebben en dat de daders in dezelfde kring moeten gezocht worden. Maandag zullen we een klacht met burgerlijke partijstelling indienen want we willen dat het parket deze zaak tot op het bot uitspit”, besluit de advocaat.