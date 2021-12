Na de videobeelden van schot met rubberen kogel: “Gentse politie gebruikte geen buitensporig geweld”

GentIn de Limburgstraat in het centrum van Gent heeft de politie een verdachte van een motordiefstal woensdagnacht rond 23.30 uur geneutraliseerd met een rubberen kogel. De man had even voordien enkele getuigen met een schaar bedreigd. Het parket laat weten dat de politie geen buitensporig geweld gebruikte, maar zal de zaak nog verder onderzoeken.

De feiten begonnen aan de Belfortstraat nummer 6 aan Huize Colette vlak naast het politiekantoor in hartje Gent. Daar probeerde een man een geparkeerde motor te stelen maar hij werd daarop aangesproken door getuigen. Die probeerden hem te overmeesteren. “De verdachte bedreigde daarop de getuigen met een schaar en zette het op een lopen”, zegt de Gentse politiewoordvoerder.

Limburgstraat

Enkele honderden meters verder, in de Limburgstraat, werd de man uiteindelijk onder schot gehouden door enkele agenten, maar hij bleek niet onder de indruk. De Gentse speciale eenheden (COPS) werden opgetrommeld en probeerden eveneens op hem in te praten, maar ook hier had hij geen oren naar, zelfs niet na een waarschuwingsschot in de lucht. Hij bleef zeer agressief zwaaien met de schaar in zijn hand, dus besloot de politie met hun een rubberkogel op zijn been te schieten. Daarvoor hebben de COPS een FN303p, dat is een zogenaamd ‘less lethal’ wapen dat enkel de COPS mogen gebruiken. De kogels zijn gemaakt uit plastic, gevuld met een niet-giftig metaal. Een schot uit de FN303p best omschreven worden met een paintballschot, maar dan drie keer zo hard.

De man liet uiteindelijk zijn schaar vallen en ging op zijn knieën zitten. Op de videobeelden is te zien hoe de verdachte echter opnieuw weigert hij opnieuw om de bevelen van de politie te volgen. Dus vuren ze opnieuw een rubberen kogel af op de grond naast hem. Uiteindelijk konden de agenten hem overmeesteren. Tijdens de interventie vielen geen gewonden bij getuigen of bij de politie en ook de verdachte kon na controle in het Jan Palfijn-ziekenhuis meegenomen worden voor ondervraging naar het politiecommissariaat. De verdachte werd in de loop van donderdag verhoord. De onderzoeksrechter beval zijn aanhouding. Het parket laat intussen weten dat de politie geen buitensporig geweld gebruikte, maar zal de zaak nog verder onderzoeken.

Ex-Comité P

Ook ex-hoofdcommissaris ex-hoofdcommissaris van het Comité P en docent politie-ethiek Paul Jacobs zag de videobeelden van de arrestaties. “Het gevaar met dergelijke video’s, is dat je niet ziet dat ervoor of erna gebeurde”, zegt Jacobs. “Maar het lijkt erop dat de politie correct gehandeld heeft. Met de schaar in zijn handen is hij een gevaar en daarvoor dienen dergelijke rubberen kogels - om agressie te stoppen. En de plek van het schot - de benen - zijn geen vitale plek, dus dat is ook goed. We moeten alles zien in zijn context, hier zien we enkel de arrestatie. Een waarschuwingsschot daarbij kan ook, om duidelijk te maken dat de bevelen opgevolgd moeten worden.”

Volledig scherm De verdachte wordt onder schot gehouden in de Limburgstraat door leden van het GIA-team. © Wim Naert

Volledig scherm De man wordt verdacht van een poging diefstal van een motor in de Belfortstraat in Gent vlak naast het politiekantoor. © Didier Verbaere