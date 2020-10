Na de robotfoto nu ook videobeelden: wie herkent de ‘voetenman’?

Dat Faroek heel wat in beweging zet, heeft de Gentse politie geweten. Eind september deden enkele slachtoffers van de voetenman hun verhaal in het opsporingsprogramma. Sindsdien stroomden verschillende tips binnen op het commissariaat, maar op de gouden tip is het nog wachten. Toch is het meer dan waarschijnlijk dat er binnenkort schot komt in de zaak. De voetenman sloeg vorige week donderdag opnieuw toe en deze keer staat hij op camera.

De man drong een studentenkot in Gent binnen met hetzelfde verhaal. De dader is doof - of doet alsof - en maakt via tekeningen duidelijk dat zijn slachtoffer haar schoenen moet uitdoen. In het verleden gingen talrijke studentes hierop in, waarna hij de blote voeten betastte, eraan rook en ze tegen zijn gezicht hield. Zo ver kwam het deze keer niet. De studente wimpelde de man af en bleef geschokt achter. Ze besefte dat ze de beruchte voetenman net in levende lijven had gezien.

Volledig scherm Eind december verspreidde Faroek al een robotfoto van de voetenman. © Faroek

Nooit agressief

Wie de man op de beelden herkent, mag bellen naar het nummer 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu. Hoewel de man nooit agressief is tegen de studentes wil de politie dat hij stopt. “De studentenbuurt mag niet langer wakker liggen van de voetenman”, zei Michaël Barbé van de Gentse politie eerder in het programma Faroek. “Deze man heeft misschien hulp nodig en wij kunnen hem daarbij helpen. Waar hij vandaan komt, weten we niet. Hij kan uit Gent afkomstig zijn, maar kan evengoed het openbaar vervoer nemen of met de wagen naar onze stad rijden.” Alle tips blijven welkom.