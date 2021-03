Na de krijtcirkels komen zitblokken op twee Gentse pleinen. Ook extra vuilnisbakken en meer sanitair om volk te spreiden

De stad noemt het zelf een lente- en zomerplan, om voorbereid te zijn op de verwachte drukte eens het mooier weer wordt. Want mensen mogen nu met 10 buiten zitten, en doen dat ook. Alleen lijkt iedereen altijd naar dezelfde populaire plekken te trekken, waardoor het daar te druk wordt. Dus zullen de mensen doorverwezen worden naar alternatieve plekken. De Coupure is daar één van, maar bijvoorbeeld ook de Gentse parken, de Reep, of Portus Ganda. Als experiment worden op het Sint-Michielsplein en het Sint-Baafsplein ‘zitelementen’ gezet, een soort blokken waarop je takeawaydrankjes kan nuttigen. Die blokken gaan weg zodra de horeca open mag. Aan het Spaans Kasteelplein komt een speelcontainer.

“De boodschap is duidelijk”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Wees welkom, maar vermijd te drukke plekken. We zullen bezoekers aan onze stad op een typisch Gentse manier motiveren om alternatieve plaatsen op te zoeken.”

Covitesse

De politie zal blijven controleren op de maatregelen, maar omdat iedereen het wat gehad heeft met die boetes, komt er ook een speels element. De artiesten van Covitesse6 die deze winter furore maakten met hun interGenties, zullen vanaf de paasvakantie op verschillende plaatsen opduiken om de mensen op ludieke wijze op de regels te wijzen. Tijdens de paasvakantie, op woensdag en in het weekend zet de Stad Gent informatiecoaches en gemeenschapswachten in om bezoekers van drukke plaatsen op een warme manier door te verwijzen naar alternatieve plekken.

Minder afval

Al dat takeaway’en en op straat zitten veroorzaakte de voorbije maanden opvallend meer afval. Ivago zorgde al voor extra vuilnisbakken en extra avond- en weekendploegen. Nu starten de Stad Gent en Ivago ook een sensibiliseringscampagne. In samenwerking met Mooimakers komen er tags om mensen te motiveren hun afval op te ruimen of terug mee te nemen. Wie toch afval achterlaat, wordt daarop aangesproken. Op het Sint-Pietersplein, waar eerder ook al krijtcirkels geschilderd werden, zal er opruimmateriaal beschikbaar zijn.

Volledig scherm Studenten kunnen al een tijdje in bubbels genieten in de cirkels op het Sint-Pietersplein. © Wannes Nimmegeers

Toiletten

Het publiek sanitair dat er wel degelijk is in de stad, zal beter worden aangeduid. Mensen vinden doorgaans wel de toiletten onder de Sint-Michielshelling of de Stadshal, maar weten niet dat er ook toiletten zijn aan bijvoorbeeld het Veerleplein, de Beestenmarkt of de Ottogracht. De stad zet ook extra toiletcontainers op drukke plaatsen. Op het Sint-Pietersplein staat er al zo’n container, maar ook aan de Gentbrugse Meersen, het Keizerspark en aan het Houtdok komen er.

1 mei is heilig

Bij de horecacel van Unizo Oost-Vlaanderen zijn ze blij met de ingrepen. “1 mei is voor ons heilig, dan moét de horeca open”, vindt Tim Joiris. “Het is dus goed dat er alles aan gedaan wordt om mensen uit elkaar te houden, zodat ze elkaar niet besmetten. Zitblokken op pleinen zetten terwijl de terrassen van de horeca niet open mogen is voor ons wel zuur, maar anderzijds ook logisch. Mensen willen zitten en genieten van de lente. Zodra de terrassen open mogen, zullen ze sowieso daar terug naartoe komen.”