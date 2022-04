Na coronapauze de helft meer faillissementen in Gent

GENTNu we alweer voorbij de volgende coronagolf zijn, wordt duidelijk welke schade bedrijven hebben opgelopen. Uit cijfers van Graydon blijkt dat in onze provincie vooral Gent stevig in de klappen deelt.

In Oost-Vlaanderen kregen 303 bedrijven in het eerste kwartaal van 2022 de genadeklap. Geen dramatische cijfers, te vergelijken met voor de coronapandemie. Maar de echte kaalslag kan nog volgen. Vooral in de bouw vallen er slachtoffers: 61 al dit jaar, maar ook in de horeca (61 faillissementen) en servicebedrijven (34).

In het arrondissement Gent moesten 129 ondernemingen de boeken sluiten. Dat zijn wel stevige cijfers: de helft meer dan vorig jaar. In 2019 waren dat er 164, dat voorspelt dus niet veel goeds voor de komende maanden. Daar staat wel tegenover dat er in Gent ook erg veel jonge starters beginnen met een zaak.

Ander coronaslachtoffer is het arrondissement Oudenaarde: daar zijn dit kwartaal drie keer zoveel bedrijven failliet gegaan dan vorig jaar, maar dat is zowat evenveel als voor de crisis. In Sint-Niklaas, Aalst en Dendermonde is er eerder een status quo.

Ver moeten we niet zoeken naar een verklaring: tijdens de pandemie werd er in de handelsrechtbanken op de pauzeknop gedrukt. Wie voordien al in de problemen zat, kon wel nog gedagvaard worden. Heel wat bedrijven waar het water aan de lippen stond, bleven dus nog even drijven op steunmaatregelen of premies.

Een verbetering van de cijfers lijkt dan weer onwaarschijnlijk: de inflatie beukt er stevig op in en ook de energiefacturen zijn niet van de poes. Er wordt dan ook een gevoelige stijging verwacht in de rest van het jaar.