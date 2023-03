Na burgemeestersbevel in januari: 10 grondslapers minder, maar: “Er zijn inspanningen geleverd voor Gent”

Leefgroep­be­ge­lei­ders blijven ook na corona aan de slag in woonzorg­cen­tra

Tijdens de coronacrisis kregen alle stedelijke woonzorgcentra er een extra begeleider bij: een leefgroepbegeleider. Die las bijvoorbeeld de krant, helpt met koken of helpt in de logistiek. Nu de crisis wat gaan liggen is, blijven deze jobs bestaan, er zijn intussen al drie keer zoveel begeleiders aan de slag als in 2020. Dat weet OCMW-voorzitter Rudy Coddens na een vraag van gemeenteraadslid Caroline Persyn.