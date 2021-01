Na bomvolle tram in Antwerpen, overvolle bus in Gent: “Schandalig, na al die maanden miserie”

GentEen foto van een bomvolle tram in Antwerpen zorgde voor heel wat opschudding de voorbije dagen. Deze middag deelde Inge Minten (48) een gelijkaardig beeld, maar dan van een overvolle bus in Gent. “Er kon niemand meer bij,” zei ze, “en dat in coronatijden. Schandalig gewoon, na al die maanden miserie. Voor alles worden er maatregelen genomen, maar bij de lijn blijkbaar niet of niet voldoende.”

Inge neemt elke dag de bus van en naar haar werk. Omdat ze niet elke keer op hetzelfde uur start en stopt, neemt ze iedere dag op een ander moment de bus. Als dat rond 12 of rond 16 uur is, dan is het meestal druk volgens haar. Zoals deze middag. Even na 12 uur nam Inge bus 3 aan de Korenmarkt, maar tegen Duizend Vuren kon niemand er meer bij. “Schandalig gewoon in deze tijden. In de winkel waar ik werk moeten we de klanten er constant op wijzen dat ze alleen moeten shoppen maar als je dan naar huis gaat, krijg je dit. Ongelooflijk. Ik weet dat De Lijn onderbemand is en werp zeker geen steen naar hen, maar de overheid weet dat openbaar vervoer een groot probleem vormt momenteel. Vele zaken en bedrijven mogen niet open voor de veiligheid en dan krijg je zoiets.”

Verontwaardigde reacties

Inge nam een foto van de overvolle bus ter hoogte van De Poel en plaatste deze meteen op Facebook. De verontwaardigde reacties volgden snel. ‘En dan mogen kappers niet open’, was één van de commentaren onder de foto. Het is bovendien niet de eerste keer dat een foto van volgeladen openbaar vervoer voor commotie zorgt. Maandagmiddag verscheen een foto van een beveiligingscamera van een overvolle tram 10 in Antwerpen. Op het beeld was te zien hoe een mensenmassa als sardienen op elkaar gedrukt zat. Volgens De Lijn kwam dat doordat scholieren die anders met de fiets of te voet gaan voor een keer het openbaar vervoer namen om het slechte weer te ontduiken.

Volledig scherm Het was wel heel erg druk op tram 10 in Antwerpen maandagmiddag. © rv

Solden en vriesweer

“Sinds maandag stellen we vast dat het koude weer, in combinatie met de aangekondigde sneeuwval en mogelijk gladde wegen, op sommige locaties een impact heeft op de reizigersaantallen”, zegt Karen Van der Sype, woordvoerder bij De Lijn. “Mensen die zich anders te voet of per fiets verplaatsen, kiezen nu duidelijk voor de beschutting die het openbaar vervoer biedt. Onmiskenbaar speelt ook de start van de solden een rol. Daardoor is het op bepaalde momenten drukker op sommige lijnen.”

Quote Stap niet op een voertuig op waar het druk is maar wacht op een volgende tram of bus. Op de drukste momenten van de dag volgen de trams en bussen elkaar toch snel op in de stad Karen Van der Sype, Woordvoerder De Lijn

Van der Sype geeft aan dat ze de drukte toch zoveel mogelijk willen voorkomen en vermijden. De Lijn is dan ook actief aan het bekijken hoe ze die de komende dagen kunnen opvangen. “Wij willen evenwel ook een appel doen op het gezond verstand van de reizigers. Stap niet op een voertuig op waar het druk is maar wacht op een volgende tram of bus. Op de drukste momenten van de dag volgen de trams en bussen elkaar toch snel op in de stad. Op het moment dat de foto genomen werd in Gent op lijn 3, komt er om de 6 minuten een nieuwe bus toe. Als het druk is op het ene voertuig, kies er dan niet voor om op te stappen, maar wacht een paar minuten om het volgende voertuig te nemen. Bovendien is er doorgaans nog aanzienlijk wat ruimte te winnen als de reizigers beter doorschuiven in de voertuigen.”

Om drukte te vermijden, kunnen reizigers sinds kort ook een druktebarometer raadplegen. Dat is een online tool van De Lijn waarmee reizigers op voorhand kunnen checken hoeveel plaats er is op hun bus of tram.

Masker op

De drukte op het openbaar vervoer is allesbehalve ideaal, maar Van der Sype wijst er wel op dat het dragen van een masker wel veel kan doen. Op beide foto’s, van de drukte in de bus in Gent en van de tram in Antwerpen, was zichtbaar hoe de reizigers allemaal een maskers droegen, ondanks het feit dat ze zo dicht bij elkaar stonden. “Door zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften is er een miniem risico op besmetting op het openbaar vervoer, zoals uit diverse internationale studies van toonaangevende onderzoeksinstituten blijkt”, sluit Van der Sype af. “Het is dus nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen, zowel in al onze voertuigen als aan de haltes, perrons en stations.”