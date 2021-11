Na arrestatie en schorsing van Gentse arts die ‘onrechtmatige’ euthanasie pleegde: “Dit voelt aan alsof iemand binnen het ziekenhuis revanche wil nemen”

Gent / Antwerpen Julien Limbach van Antwerpse Gelato Giuliano beste ijsberei­der van België. “Ik ben voor rock-'n-roll gegaan!”

Op de Horecabeurs in Flanders Expo is vandaag de beste ijsbereider van het land gekozen. 30 finalisten waren er, en die gingen er allemaal voluit voor. Het is uiteindelijk de Antwerpse Julien Limbach die met de pluimen gaat lopen, met zijn ‘porcini, oliva Nera & pistacchio-smaak’.

