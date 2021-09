Na Antwerpse De Singel, haalt ook Gentse S.M.A.K. beeld van Jan Fabre (tijdelijk) van dak: “We willen bijdragen aan het debat”

Ieper/Gent/Lokeren Man (22) die 12-jarige in prostitu­tie dwong, riskeert 6 jaar cel: “Het slachtof­fer is een vogel voor de kat”

8 september Een 22-jarige Bulgaar uit Lokeren riskeert in de Brugse rechtbank 6 jaar cel, omdat hij als loverboy een tienermeisje in de prostitutie dwong. Het slachtoffer was amper 12 jaar oud toen ze een relatie aanknoopte met Nuray N. “Ze is een vogel voor de kat”, vreest haar advocaat Yves Tytgat.