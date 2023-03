Na aanrijding 13-jarige fietser: actiegroepen willen zwart kruispunt op Gentse ring tijdelijk bezetten

Eropuit met de gravelbike: fietsen langs de Lieve naar de Lembeekse bossen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van gravelbikeroutes. Zo fiets je vanuit het hartje van Gent richting de Lembeekse bossen in Kaprijke.