Na 90 klimaatstakingen aan het stadhuis zwaait sopraan Sandrine (29), de Vlaamse Greta Thunberg, Gent uit

Brand in Gentse haven onder controle: "Maar er zal nog zeker een hele dag nageblust worden"

In de Gentse haven is donderdagnacht brand ontstaan op het bulkschip Lowlands Mimosa. De schroothoop op het schip was ontvlamd. De bemanning probeerde de vlammen nog te blussen, maar de brand was te hevig. Pas vrijdagochtend kreeg de brandweer het vuur onder controle. Eén bemanningslid van het schip werd naar het ziekenhuis overgebracht, ook twee brandweermannen raakten gewond.

9:31