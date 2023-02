Na 24 jaar verdwijnt Kapsalon Gwenny uit Sint-Amandsberg. “Tijd om op een andere manier te gaan werken”

Vandaag is de allerlaatste dag dat Kapsalon Gwenny aan de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg open is. Met tranen in de ogen en pijn in het hart neemt Gwenny Van Laere (53) afscheid van haar bloeiende zaak, om gezondheidsredenen. Het hoekpand, compleet met appartement boven, zal worden verkocht.

“Mijn mama was ook kapster, ik ben dus opgegroeid in deze business”, steekt Gwenny van wal. “Ik ben dezelfde weg ingeslagen. 24,5 jaar terug ben ik met mijn eigen zaak gestart, hier aan de overkant, op de andere hoek van de Lijnmolenstraat en de Antwerpsesteenweg. Sinds 16 jaar zit ik in dit pand. Ik doe mijn job enorm graag, nog steeds. Maar ik kan op deze manier niet meer verder doen.”

In al die jaren was Gwenny nooit één dag ziek. Maar de coronaperiode was zwaar, en toen zes maanden terug haar papa overleed, was het voor Gwenny erg moeilijk. “Een kapsol runnen is zwaar, het is tegenwoordig moeilijk om goed personeel te vinden en te houden. Het is eigenlijk op aanraden van mijn man en mijn zoon dat ik er nu een punt achter zet, en even tijd voor mijzelf ga nemen.”

Niet dat Gwenny er de brui aan geeft, dat zeker niet. “Rond de zomer - in juni of in september - ga ik een nieuwe kapperszaak starten, alleen en privé, bij mij thuis in Heusden. Dan ga ik meer de ecologische tour op, en dan weten de klanten dat ze van a tot z door mij behandeld zullen worden. Ik ben mijn klanten enorm dankbaar dat ik de voorbije jaren met mijn handen in hun haren mocht zitten, en ik hoop velen van hen terug te zien als ik opnieuw start. Dat zal dan met hernieuwde energie en volle goesting zijn. Nu hang ik dus even mijn kappersschaar aan de haak, maar die blijft daar zeker niet voor eeuwig hangen!”

