Na 17 jaar in Gent wordt Spaanse kokkin (62) toch uitgeleverd aan Spanje: “Ze wordt verdacht van aanslag op kolonel”

Gent/Deinze Gents toppleiter Thomas Gillis te zien in ‘Justice for All: “Rechters moeten te snel werken. Cristiano Ronaldo laat je ook geen zeven matchen in een week spelen”

19 november Met 22 assisenzaken op de teller en meer dan twintig jaar ervaring is Thomas Gillis (45) een naam met faam aan de balie. De advocaat stond mee in de arena bij grote processen als de Kasteelmoord en is al enkele weken op VIER aan het werk te zien. In zijn kantoor langs de Vlaanderenstraat in hartje Gent vertelt Gillis ongedwongen over z’n tv-avontuur, z’n leven en z’n job. “Terroristen die iemand onthoofden? Daar pas ik voor. Een advocaat is geen prostitué.”