Na 15 jaar eindelijk weer een broedend koppel grutto’s in Gent. “Vrijwilligers gaan nest beschermen”

Na 10 jaar krijgt internatio­na­le school in Gent ook secundair: 15.000 euro per jaar voor toponder­wijs van expats met ambitie

De International School Gent blies vorig jaar 10 kaarsjes uit en krijgt na een decennium lang lesgeven aan kinderen van expats nu ook een secundaire school. Aan de school is een stevig prijskaartje verbonden, maar internationale ondernemers zijn lyrisch over de resultaten die de leerkrachten behalen. In English, of course.