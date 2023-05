Na 140 jaar heeft basisschool O.-L.-V.-Visitatie Mariakerke een nieuwe naam. “Verbinding tussen school, buurt en thuis”

Sara (3) liep schedel­breuk op bij kinderop­vang in Zelzate: “We hebben het vernomen via een mailtje”

Sara, het 3-jarige meisje dat woensdag naar het ziekenhuis werd overgebracht, nadat ze onwel geworden was in de buitenschoolse kinderopvang Villa Wapiwi in Zelzate, liep een schedelbreuk op. Dat vertelt haar vader, die sinds woensdag samen met zijn vrouw aan haar zijde waakt in het AZ Alma in Eeklo. “Ik vind het onwaarschijnlijk dat ze het voor ons wilden verbergen”, doet Saïd het hele verhaal.