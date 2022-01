Na 14 uur is zware brand in Gentse haven nog steeds niet geblust: “Nog zeker een halve dag werk”

Gent Zware industrie­brand onder controle in Gentse havenzone: buurt moet ramen en deuren gesloten houden

In de Port Arthurlaan, in het havengebied van Gent, is woensdagavond een zware bedrijfsbrand uitgebroken bij het bedrijf Stukwerkers. Er waren tot ver in de omgeving uitslaande vlammen te zien boven de loods waar onder meer meststoffen opgeslagen liggen. De brand is ondertussen onder controle maar de brandweer blijft nog een hele nacht nablussen. Er vielen geen gewonden.

6:10