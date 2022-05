Na 14 boetes en een verloren rechtszaak tegen stad Gent geeft thuisverpleegkundige Kenny (32) er de brui aan: “Onmogelijk om parking te vinden in centrum”

GENT Slechts 6.000 inschrij­vin­gen voor groepsaan­koop Oost-Vlaanderen: “Ontgooche­lend, kunnen beste garanties bieden”

Een tikkeltje te verwachten was het wel: voor de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen hebben zich dit jaar slechts 6.000 klanten ingeschreven. 60.000 potentiële klanten schreven zich in voor een offerte bij Mega. Dat weet De Gentenaar. Bij de vorige editie gingen ruwweg de helft van de klanten uiteindelijk over tot een groepsaankoop.

3 mei